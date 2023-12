PMF i Dom iz Nikšića u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Ekipe Prirodno-matematičkog fakulteta (PMF) i Studentskog doma iz Nikšića plasirali su u polufinale YU Planet Studentske lige Crne Gore u futsalu.

Ekipa PMF-a u četvrtfinalnom meču eliminisala je Elektrotehnički fakultet 5:2, dok je Studentski centar istim rezultatom slavio protiv Pravnog fakulteta.

PMF i Studentski centar pridružili su se Građevinskom i Ekonomskom fakultetu koji su plasman u polufinale obezbijedili kao prvoplasirani u grupnoj fazi.

Plasman u finale druge lige izborili su Medicinski fakultet i druga ekipa Ekonomskog fakulteta.

Medicinski fakultet je, zahvaljujući Vildanu Čindraku koji je bio strijelac šest golova, opravdao ulogu prvog favorita Druge lige i slavio protiv Arhitektonskog fakulteta 12:1.

Ekonomski fakultet II eliminisao je drugu ekipu Elektrotehničkog fakulteta rezultatom 7:4.

