Pljevljaci dominirali i na Njegušima

Podgorica, (MINA) – Mađar Laslo Saz sa Formulom Rejnard bio je najbrži učesnik međunarodne brdske auto trke Njeguši – Bukovica.

Bio je sekundu sporiji od svog rekordnog vremena sa proslogodisnje trke na 3,3 kilometra dugoj stazi.

Kod domaćih vozača prototipova trjumfovao je podgorički veteran Tihomir Aćimić, ispred Ivana Subotića, člana pljevaljskog AP sporta.

Među domaćim automobilima najbrži od svih bio je Kotoranin Milan Jakšić sa Hondom, a u konkurenciji stranaca Nikola Radnjić iz Dubrivnik Rejsinga sa Seat Kuprom.

“Jako sparno vrijeme bilo je protivnik svim vozačima, ali vjerujem da je brojna publika zadovoljna napustila stazu nakon četvorosatnog nadmetanja. Ovo mi je bio cetvrti uzastopni vikend na trkama i naravno da sam zadovoljan sa četvrtim trijumfom”, kazao je Jakšić.

Sportski vozači AP Sporta iz Pljevalja nastavili su ekipnu dominaciju u crnogorskom šampionatu.

Poslije trijumfa u Šavniku, Kotoru i Kolašinu i na Njegušima su ubjedlivo osvojili prvo mjesto među klubovima o čemu svjedoci čak sedam prvih mjesta po klasama.

Pljevljaci su osvojili 75 bodova, a Kotor na drugom i Podi na trećem mjestu po 68.

“Drago mi je da smo nastavili niz pobjeda. Ono što smo planirali to smo i ostvarili. Ćestitam klupskim drugovima i hvala našem timu sa Mikijem Plakalom na čelu”, kazao je nakon trke Baćko Vujovic, vozac AP Sporta i pobjednik u klasi 1400 H.

Organizatori trke, koja je okupila 62 vozača iz Crne Gore, Hrvatske i Srbije, bili su AMKK Lovćen Rejsing tim i Auto i karting savez Crne Gore.

Učesnike je pozdravila Jelena Milić, sekretarka za obrazovanje, kulturu i sport Cetinja.

Naredna, peta trka biće vožena u Pljevljima 17. i 18. avgusta i biće jedina od crnogorskih koja će se u ovoj sezoni bodovati za šsampionat Centralne Evrope.

