Piščević pojačao Budućnost

Podgorica, (MINA) – Vezista Nedeljko Piščević novi je član Budućnosti, saopšteno je iz podgoričkog fudbalskog kluba.

On je sa liderom Meridienbet Prve crnogorske lige potpisao ugovor na godinu i po – do ljeta 2026. godine.

“Svjestan sam da sam došao u najveći klub u Crnoj Gori koji je izuzetno cijenjen u regionu, a ljetos sam se mogao uvjeriti u veličinu kluba“, rekao je doskorašnji fudbaler CSKA iz Sofije.

Piščević je u karijeri igrao za Sinđelić, Rad, Javor, Rigu, Radnički iz Kragujevca, Borac i CSKA.

Sa Rigom, Borcem iz Banja Luke i CSKA imao je i evropske izlete.

Sa Letoncima je igrao plej–of za Ligu konferencija, dok je sa ekipom iz Sofije prošlog ljeta, nakon što je izbacila Budućnost iz Evrope, nesrećno eliminisana iz 3. kola kvalifikacija za Ligu konferencija od Pafosa.

“Budućnost uvijek ima najveće ambicije, već je napravljen veliki korak ka novoj tituli, pričao sam sa trenerom i upravom i znam da svi sanjaju iskorak u Evropi. Tu se poklapamo, a poklapamo se i u viziji kluba koji je posljednjih godina orjentisan ka afirmaciji i prodaji mladih igrača”, rekao je Piščević.

U dvomeču sa podgoričkim klubom odigrao je 195 minuta.

„Uvjerio sam se koliko navijači vole klub i koliko znaju da budu frenetični i da su 12. igrač kluba. To nijesam imao u Sofiji, tako da ću se sigurno osjećati ljepše po tom pitanju u Podgorici. Vjerujem da će nas nositi do titule i iskoraka u Evropi“, kazao je novi vezista Budućnosti.

Šef stručnog štaba Ivan Brnović dobio je još jednu opciju u veznom redu – na mjestu koje je ostalo upražnjeno nedolaskom Miloša Brnovića u Antaliju, jer nije želio da produži ugovor sa klubom.

“Piščević je bio naša velika želja i vjerujemo da će biti pravo pojačanje za nas. Nadam se da će se brzo uklopiti u tim i prihvatiti zahtjeve, a znamo da ima iskustvo i kvalitet što je potvrdio u prethodnim klubovima. Igra na pozicijama šest i osam, očekujemo da će nam donijeti nove karakteristike u veznom redu”, rekao je Brnović.

