Pionirke pobijedile BIH

Podgorica, (MINA) – Ženska pionirska fudbalska reprezentacija Crne Gore savladala je u Sarajevu selekciju Bosne i Hercegovine 1:0, u drugom kolu UEFA Razvojnog turnira.

To je prvi trijumf crnogorskih fudbalerki na turniru, nakon startnog poraza od Turske 6:1.

Duel sa domaćinom turnira riješen je praktično na startu meča, kada je Tina Janketić postigla jedini gol na utakmici.

“Djevojčice su odigrale veoma dobru i zrelu partiju. Čestitam im na zasluženoj pobjedi”, rekao je selektor Mirko Marić.

U posljednjem kolu turnira, 7. oktobra u 11 sati, crnogorska selekcija sastaće se sa Tanzanijom.

