Pioniri u finalu Slovenija Bola

Podgorica, (MINA) – Muška pionirska košarkaška reprezentacija Crne Gore plasirala se u finale Slovenija Bola.

Izabranici Bojana Bakića savladali su danas u Slovenj Gradecu, u polufinalnom meču, Hrvatsku 79:74 i sa maksimalnim učinkom doši do finala.

U prvoj fazi takmičenja slavili su protiv Mađarske, Poljske i Izraela.

Crnogorska selekcija, kao i tokom čitavog meča, pokazala je izuzetnu zrelost u momentima kada je potrebno zaključiti i riješiti pitanje pobjednika.

Bez panike i kada se protivnik primakne, dobre odluke, prodori, sigurnost sa bacanja!

Odlično su crnogorski košarkaši odigrali prvo poluvrijeme.

Bili konstantno u prednosti stvorili 11 poena viška poslije 20 minuta košarke.

U trećoj četvrtini Hrvatska je odigrala sjajno i vratila se potpuno u egal.

Već na startu završnog kvartala serija 11:2, za prednost od 69:58 na šest minuta prije kraja.

Rivali su uspjeli da priđu u nekoliko navrata na minus pet, ali ni blizu da ugroze trijumf crnogorskih košarkaša.

Najefikasniji u pobjedničkoj selekciji bio je Balša Mugoša sa 17, Veković je dodao 13, a poen manje Dušan Stanković.

Rival u sjutrašnjem finalu biće pobjednik meča između Slovenije i Izraela.

