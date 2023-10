Pioniri nakon preokreta pobijedili Sjevernu Makedoniju

Podgorica, (MINA) – Pionirska fudbalska reprezentacija Crne Gore savladala je danas u Štipu, u prvom od dva prijateljska duela, selekciju Sjeverne Makedonije 2:1.

Sjeverna Makednija povela je u 50. minutu pogotkom Andreja Cvetkovskog sa dvadesetak metara.

Izjednačio je Petar Begović u 51. minutu, nakon asistencije Luke Vušurovića.

Pitanje pobjednika riješio je Mark Đokaj u 76. minutu.

Selektor Minja Ljumović kazao je da je Crna Gora ostvarila zasluženu pobjedu.

Prema njegovim riječima, njegovi izabranici iako su gubili na poluvremenu, nijesu bili lošiji protivnik.

“Čak smo imali i neke dobre situacije pred golom rivala. Vidjelo se da su momci bili u grču, nijesu odrađivali ono što je dogovoreno. U nastavku je slika bila potpuno drugačija. Insistirali smo da se igra od zadnje linije, da pravimo visoki presing i to su momci ispoštovali”, rekao je Ljumović.

On je naglasio da su crnogorski fudbaleri dominirali tokom drugog poluvremena i da su mogli da postignu još golova.

“Raduju me mnogi segmenti koje smo prikazali u igri, ali me brine fizičko stanje nekih igrača, koji su već u prvom poluvremenu osjetili umor”, kazao je selektor Ljumović.

Novi duel crnogorske i makedonske selekcije na programu je u četvrtak, u 11 sati.

