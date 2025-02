Petrov pobjedom sačuvao prvo mjesto

Podgorica, (MINA) – Velemajstor Nikita Petrov ostvario je pobjedu i zadržao čelnu poziciju nakon u devetog kola 77. pojedinačnog Prvenstva Crne Gore u šahu.

Petrov je crnim figurama savladao iskusnog internacionalnog majstora Vladimira Vujoševića i napravio veliki korak ka odbrani titule.

Igrana je sicilijanska odbrana, a nakon izmjene dama činilo se da partija ide ka remiju.

Vujošević je previdio kvalitet, pa je Petrov preciznom igrom lako realizovao stečenu prednost i zabilježio važan trijumf.

Njegov najbliži pratilac nakon devetog kola je fide majstor Nemanja Vukčević koji je pobijedio internacionalnog majstora Aleksandra Tomića.

Vukčević je ponovio uspjeh sa prošlogodišnjeg Prvenstva, osvojio novu normu za internacionalnog majstora i ostao u trci za prvo mjesto.

Igrana je karo kan odbrana, a Vukčević je imao prednost, a zatim je u velikom cajtnotu iskoristio neopreznosti Tomića i upisao pobjedu.

U duelu na trećem stolu fide majstori Andrej Šuković i Miloš Pečurica su remizirali nakon obostrano korektne igre, zadržavši šanse u borbi sa medalju.

Blažo Kalezić i Denis Kadrić odigrali su sadržajnu partiju, a remi je sklopljen u poziciji gdje je Kalezić, čini se, imao praktične šanse da igra na pobjedu.

Velemajstor Nebojša Nikčević preciznom igrom iskoristio je prednost početnog poteza protiv internacionalnog majstora Bogdana Podlesnika i ostvario pobjedu kojom je zadržao šanse za visok plasman.

Pobjedama u devetom kolu Peko Đurović i Milorad Ratković došli su do salda od šest poena.

Đurović je kaznio riskantnu igru Jovana Milovića, dok je Milorad Ratković odigrao sjajnu partiju i kaznio nepreciznosti prvog crnogorskog velemajstora Božidara Bonje Ivanovića i upisao važnu pobjedu.

Važniji rezultati devetog kola: Vujošević – Petrov 0-1, Vukčević – Tomić 1-0, Šuković – Pečurica remi, Kalezić – Kadrić remi, Vlatković – Đukić remi, Nikčević – Podlesnik 1-0, Ivanović – Ratković 0-1, Đurović – Milović 1-0…

Petrov je, nakon devet kola, na prvom mjestu sa 7,5 poena, Vukčević ima pola poena zaostatka, dok je Andrej Šuković usamljen na trećem mjestu sa 6,5 poena.

Sa šest poena u poslednja dva kola ulaze velemajstori Denis Kadrić i Nebojša Nikčević, internacionalni majstor Blažo Kalezić, fide majstori Miloš Pečurica i Peko Đurović, kao i Milorad Ratković.

U važnijim parovima desetog kola sastaće se Petrov – Nikčević, Ratković – Vukčević, Šuković – Đurović, Pečurica – Kadrić, Đukić – Kalezić, Tomić – Vujošević, Šćekić – Vlatković…

Deseto kolo je na programu sjutra u 16 sati.

Najbolji crnogorski šahisti nadigravaju se u Narodnoj biblioteci “Radosav Ljumović”, u organizaciji Šahovskog saveza Crne Gore, a pod pokroviteljstvom Ministarstva sporta i mladih.

