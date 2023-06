Perišić objavio spisak za duele sa Slovenijom i Poljskom

Podgorica, (MINA) – Selektor omladinske fudbalske reprezentacije Crne Gore, Goran Perišić, objavio je danas spisak igrača za prijateljske utakmice, koje će naredne sedmice biti odigrane sa Slovenijom i Poljskom.

Perišić se za te duele odlučio za 20 igrača.

Na sisku su golmani – Benjamin Krijestarac (AIK, Švedska) i Petar Bobičić (Podgorica);

odbrana – Luka Lečić, Luka Bubanja (Crvena zvezda, Srbija), Velimir Ljutica (Mornar), Matije Badnjar (Mladost DG), Janko Vukićević (Sutjeska), Romario Camaj (Budućnost), Milan Roganović (Partizan, Srbija), Miloš Vračar (Podgorica) i Aleksa Vujović (Petrovac);

vezni red – Dragan Miranović, Nenad Krivokapić (Crvena zvezda, Srbija), Strahinja Tešović (Rijeka, Hrvatska), Marko Vračar (Podgorica), Stefan Radojević (Sutjeska), Marko Perović (Budućnost) i Nikola Medojević (Mladost DG);

napad – Balša Mrvaljević (Podgorica), Stefan Golubović (Rudar) i Denis Ljuljanović (Budućnost).

Crnogorski fudbaleri će sa Slovenijom igrati 15. juna u Gornjoj Radgoni, dok će se sa Poljskom sastati dva da kasnije u Radencima.

