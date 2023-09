Peković srebrna u Sarajevu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska džudo reprezentativka Jovana Peković osvojila je srebrnu medalju na međunarodnom turniru Evropa open u Sarajevu.

Ona je u finalnom meču kategorije do 78 kilograma poražena od Eme Rid iz Velike Britanije.

Nastup u finalu izborila je pobjedama protiv

Izraelke Roni Geil i Petrunjele Pavić iz Hrvatske.

“Peković je osvajanjem drugog mjesta na Evropa openu ubilježila nove značajne bodove za plasman na Olimpijske igre u Parizu”, saopšteno je iz Džusdo saveza.

Turnir u Sarajevu okupio je 238 takmičara iz 30 država.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS