Peković: Rezultat iz Batumija nije garancija za treće kolo

Podgorica, (MINA) – Rezultat prvog meča u Batumiju obećava dosta i daje na samopouzdanju, ali nije nikakva garancija, kazao je trener Dečića Milorad Peković.

Dečić je prvi duel u Batumiju protiv gruzijskog Dinama dobio 2:0.

Peković je, uoči sjutrašnjeg revanša, kazao je da je pobjeda iz prvog duela samo pola puta do plasmana u treće kolo Lige konferencija, kao i da njegov tim mora da pristupi utakmici ozbiljno, fokusirano i čvrsto.

On je naglasio da poslije prve utakmice i rezultata u Batumiju imaju razloga za optimizam.

“Moramo od početka da krenemo maksimalno ozbiljno, fokusirano, čvrsto, ono što smo uradili u prvoj utakmici i da probamo da ostvarimo pozitivan rezultat i prođemo dalje”, rekao je Peković na konferenciji za novinare.

On očekuje da će tim iz Gruzije podići dodatno svoj nivo u odnosu na prvi meč.

“Protivnik je jako dobar, mislim da prva utakmica, ne mogu da kažem da su nas potcijenili, ali smo ih iznenadili u nekim stvarima tako da će u drugu utakmicu ući spremniji što i od nas zahtijeva da budemo na nivou na kojem smo bili u prošloj utakmici“, kazao je Peković.

Strijelac prvog pogotka u Batumiju, Iljir Camaj, uvjeren je da ukoliko ponove partiju iz prvog meča mogu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

“U Batumiju je bilo samo prvo poluvrijeme, sjutra nas očekuje drugo. Ukoliko budemo igrali i ako budemo na nivou iz Batumija možemo do dobrog rezultata. Atmosfera u ekipi je odlična, svi dišemo zajedno. Opet kažem, ukoliko budemo ponovili igru iz Gruzije mislim da možemo do pozitivnog rezultata“, rekao je Camaj.

Utakmica će biti odigrana na Starom aerodromu, jer je teren stadiona Pod Goricom u lošem stanju.

Početak je zakazan za 21 sat.

Bolji iz dvomeča Dečića i Dinama u narednom kolu igraće protiv Helsinkija.

