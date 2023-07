Peković petoplasirana u Talinu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska džudistkinja Jovana Peković kao petoplasirana završila je nastup na Evropskom kupu u Talinu.

Ona je danas u meču za treće mjesto i bronzano odličje u kategoriji do 78 kilograma poražena od Viki Veršer iz Belgije.

Peković je bila slobodna u prvom kolu, dok je u drugom eliminisala Ukrajinku Anu Kazakovu.

U polufinalnoj borbi poražena je od Italijanke Linde Politi.

Drugi crnogorski predstavnik, Novo Raičević, upisao je pobjedu na startu takmičenja u kategoriji do 90 kilograma protiv Jaroslava Davidčuka iz Ukrajine, ali je u drugom kolu poražen od Gaja Gareviča iz Izraela.

Evropski kup u Talinu okupio je 171 takmičara, 123 u muškoj i 48 u ženskoj konkurenciji, iz 24 države svijeta.

