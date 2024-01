Peković bez plasmana u Gangvonu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski skijaš Branislav Peković ostao je bez plasmana u veleslalomu na Zimskim olimpijskim igrama mladih u Gangvonu.

Greška u prvoj vožnji i promašena kapija koštala ga je plasmana.

Mladi Kolašinac sjutra će nastupiti u slalomu.

U istoj disciplini nadmetaće se sjutra i Anastasija Vukasović, koja je juče bila 40. u veleslalomu.

