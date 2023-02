Pavlovski pojačao Budućnost

Podgorica, (MINA) – Vezista Marko Pavlovski novi je fudbaler Budućnosti, saopšteno je iz podgoričkog fudbalskog kluba.

Pavlovski je bio kapiten omladinske reprezentacije Srbije koja je 2013. godine osvojila Evropsko prvenstvo.

U karijeri igrao je za OFK Beograd, Porto, Apolon Limasol, Muskron, Split, Voždovac, Varzim, Dinamo iz Minska, Riterai i Suduvu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS