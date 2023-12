Pavićević i Krivokapić najbolji u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Ivona Pavićević iz Budućnost Bemaksa najbolja je rukometašica, dok je Filip Krivokapić, član Lovćena, najbolji rukometaš Crne Gore, u tradicionalnom izboru Rukometnog saveza.

Pavićević je jedna od najboljih igračica Budućnosti u EHF Ligi šampiona, a pružila je i odlična izdanja u dresu reprezentacije na Svjetskom prvenstvu.

Krivokapić je jedan od najzaslužnijih za igre Lovćena u SBBet Prvoj crnogorskoj ligi i EHF Evropskoj ligi.

Za najbolje crnogorske rukometaše u inostranstvu proglašeni su Tatjana Brnović u dresu slovenačkog Krima i Miloš Vujović iz njemačkog Gumerzbaha.

Brnović je jedna od najboljih igračica Krima u EHF Ligi šampiona, uz odlična izdanja u dresu reprezentacije na Svjetskom prvenstvu.

Vujović je sa Fuhse Berlinom ove godine osvojio trofej u EHF Evropskoj ligi.

Sjajna izdanja pruža i ove sezone u dresu Gumerzbaha, a jedan je od najboljih igrača reprezentacije na Svjetskom prvenstvu.

Za najbolju mladu rukometašicu proglašena je

Nina Ramusović iz Rudara, dok je Ilija Rafailović iz Budvanske rivijere najbolji mladi rukometaš.

Ramusović, koja je sa ekipom Rudara nastupala u EHF Evropskom kupu, aa reprezentacijom je osvojila sedmo mjesto na Evropskom prvenstvu za igračice do 17 godina u Podgorici.

Rafailović je najbolji strijelac Kadetske lige.

Upravni odbor Rukometnog saveza Crne Gore donio je odluku o najboljima u šest kategorija u godini u kojoj su crnogorske rukometašice nedavno osvojile sedmo mjesto na Svjetskom prvenstvu u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj, a rukometaši izborili plasman u glavnu rundu Svjetskog prvenstva čiji domaćini su u januaru bili Švedska i Poljska.

