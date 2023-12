Partizan ubjedljiv u Baru

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata poraženi su večeras u Baru od Partizana 98:76, u utakmici 14. kola Admiralbet ABA lige.

Mornar je upisao deveti uzastopni poraz i ostao na začelju sa svega jednim trijumfom u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Branilac trofeja opravdao je ulogu favorita i odigrao onoliko koliko mu je bilo dovoljno za ubjedljiv trijumf.

Partizan su do desetog trijumfa vodili Danilo Anđušić sa 17 i Tristan Vukčević sa 13 poena.

U ekipi iz Bara bolji od ostalih bili su Entoni Luis i Markus Veders sa 17 koševa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS