Partizan slavio u Baru

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata poraženi su večeras u Baru od Partizana 83:62, u utakmici četvrtog kola Admiralbet ABA lige.

Beogradski tim do pobjede, četvrte ove sezone, vodili su Zek Ledej sa 18 i Danilo Anđušić sa 16 poena.

U barskoj ekipi, koja nakon četvrtog kola ima polovičan učinak, po 19 poena ubacili su Vladimir Mihailović i Marko Pecarski.

Pobjedu su u subotu upisali košarkaši Budućnost Volija protiv Cedevita Olimpije 80:74, dok je SC Derbi poražen u gostima od MZT Skoplja 92:79.

