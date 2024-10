Partizan pobijedio SC Derbi

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Partizana pobijedili su večeras u Podgorici ekipu SC Derbija 80:60, u utakmici četvrtog kola Admiralbet ABA lige.

Evroligaš je u dvorani Morača opravdao ulogu favorita i pokazao da je kvalitetniji tim.

U finišu treće četvrtine istrpio je pritisak, kada je domaćin zaostatak smanjio na šest poena.

Uslijedila je serija od osam vezanih poena i vođstvo od 64:50, čime je riješio pitanje pobjendika.

Ekipu trenera Željka Obradovića do četvrtog trijumfa vodili su Karlik Džons sa 19 i Gabrijel Lunmdberg sa 13 poena.

U ekipi SC Derbija najefikasniji je bio Emir Hadžibegović sa 13, dok su po deset poena dodali Erik Nil i Luka Bogavac.

Budućnost Voli će u 20 sati, u dvorani “Krešimir Ćosić”, biti gost Zadra.

Mornar Barsko zlato će sjutra u 12 sati biti gost Mege.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS