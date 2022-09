Parni valjak najbolji u Budvi

Podgorica, (MINA) – Golubovačka ekipa Parni valjak pobjednik je finalnog turnira u basketu 3×3 Montenegro 2K22.

Parni valjak je u Budvi, u finalnom meču, pobijedio ekipu NLO 17:15, od kog je izgubio na startu u grupi 12:11.

Ekipa iz Golubovaca u Budvi je osvojila prvi turnir ove sezone.

Šampionski tim nastupio je u sastavu Petar Radović, Mladen i Željko Matanović i Dražen Otašević.

Parni valjak je, nakon poraza od NLO, pobijedio sve rivale uključujući, u polufinalu, prvog favorita finalnog turnira, pljevaljski sastav 4SOBE, rezultatom 17:16.

Parni valjak slavio je košem Dražena Otaševića uz zvuk sirene i osvojio novčanu nagrada u iznosu od 1.000 EUR.

Član Parnog valjka Željko Matanović kazao je da je trofej plod ogromnog rada i truda.

“Zajedno treniramo čitavo ljeto i sad smo pogotovo pojačali pripreme pred početak sezone u klubu. Zbog toga smo spremni i mislim da smo zasluženo dobili u finalu. Nisam siguran da li ovo mogu nazvati srećom – probali smo neke šuteve koji su jednostavno ušli”, rekao je Matanović.

Ekipa NLO je do prvog finala na basket turu došla dvojkom Lazara Bailovića za pobjedu nad Frulašima 17:15.

U finalu Marko Petrić, Bogdan Radulović i Nemanja Anđić, uz Bailovića, morali su da se zadovolje drugim mjestom.

“Svakako nije lako, prije svega zbog polufinala koje smo dobili onako kako smo dobili. Htio bih da čestitam ekipi Parnog valjka. To je ekipa ozbiljnih momaka koji se bave profesionalno košarkom. Mi smo više rekreativci, ekipa entuzijasta, koja je ovdje, prije svega, radi dobre zabave i učešća i ljubavi prema košarci, odnosno 3×3 basketu”, rekao je Bailović.

Prema njegovim riječima, finalni basket protekao je u intenzivnoj i čvrstoj igri.

“Mi smo bili u egalu, u jednom momentu pred kraj smo i poveli. Žao mi je što nismo uspjeli nekim boljim šutevima ili boljim opcijama u napadu da preokrenemo tok meča, ali moramo biti zadovoljni. Ispunili smo cilj za ovu godinu, možda ga i premašili, tako da smo zadovoljni, sve u svemu. Poraz jeste teško pao, uslijedio je poslije velike borbe, ali nadam se da će biti bolje sljedeće godine“, kazao je Bailović.

Budva je drugu godinu zaredom završna stanica basket sezone u Crnoj Gori.

Turnir na Trgu slikara okupio je 12 ekipa, a mjesto u završnici obezbijedili su najistaknutiji tokom sezone, najbolje rangirani crnogorski timovi na svjetskoj rang listi i sastavi koji su dobili specijalne pozivnice.

3×3 Montenegro 2K22 dobio je nove prvake, pošto se Parni valjak priključio odabranom društvu ovosezonskih osvajača – ekipi 4SOBE koja je bila najbolja u Bijelom Polju i Kolašinu, G-unit je slavio u uvodna dva turnira u Golubovcima i u Pljevljima i timu Podgorica Kodio, šampionu regionalnog turnira u Baru.

