Paramont zaustavljen u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Košarkaški klub osoba sa invaliditetom Paramont iz Podgorice nije uspio da se plasira u finale regionalne NLB lige košarkaša u kolicima.

Paramont je danas u Gradačcu, u polufinalom meču, poražen od Vrbasa 102:39 (18:14, 26:7, 29:6 i 29:12).

Vrbas, koji je meč za trofej izborio sa maksimalnim učinkom, do pobjede vodili su Vlado Švraka sa 32 i Nermin Hujić sa 24 koša.

U podgoričkom timu, koji je u Gradačcu nastupio značajno oslabljen, najbolji je bio Armin Aziraj sa 17, dok je Nikola Mišurović meč završio sa 12 poena.

Paramont je plasman u polufinale izborio kao četvrtoplasirani tim ligaškog dijela šampionata.

Poslije pet kola i četiri odigrana turnira nastup je završio sa dva trijumfa i tri poraza.

Slavio je protiv Singidunum Crvene zvezde 64:51 i Zagreba 78:44, dok je poražen od Vrbasa iz Banja Luke 81:53, Zmaja iz Gradačca 78:57 i Parasport Slovenije 68:54.

Rival Paramonta u meču za treće mjesto biće Parasport Slovenija.

Trener Vladan Nikolić kazao je da se u Gradačcu osjetilo odsustvo Rama Rekanovića, Amira Čilića i Radmila Baranina i da je ubjedljiv poraz od najbolje ekipe regiona bio neminovnost.

“Naravno da ne mogu biti zadovoljan rezultatom i prikazanom igrom. Poraz jeste bio očekivan, ali je igra bila baš loša. Slijede nam prije svega razgvori i mnogo rada, u cilju da sve to popravimo. Primijetio sam da fali snage, kondicije i brzine. To su segmenti na kojima moramo raditi”, rekao je Nikolić agenciji MINA.

On se nada da će Paramont biti kompletan za duel za treće mejsto.

Vrbas će za trofej igrati protiv Zmaja iz Gradačaca, koji je u polufinalnom duelu slavio protiv Parasport Slovenije 62:55.

Finalni, kao i meč za treće mjesto, na programu su 18. maja u Ljubljani.

