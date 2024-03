Paramont u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Košarkaški klub osoba sa invaliditetom Paramont iz Podgorice plasirao se u polufinale regionalne NLB WHEEL lige u košarci u kolicima.

Paramont je danas u Banja Luci, u meču četvrtog turnira, poražen od Parasport Slovenije 68:54 i kao četvrtoplasirani izborio polufinale.

U duelu koji je odlučivao osvajača trećeg mjesta Parasport je do pobjede vodio Haris Kuduzović sa 22 poena.

U ekipi iz Podgorice, koja je u Banja Luci, nastupila značajno oslabljena, najbolji je bio Ramo Rekanović sa 28 koševa.

Poslije pet kola i četiri odigrana turnira, Paramont ima učinak od dva trijumfa i tri poraza.

Slavio je protiv Singidunum Crvene zvezde 64:51 i Zagreba 78:44, dok je poražen od Vrbasa iz Banja Luke 81:53 i Zmaja iz Gradačca 78:57.

Trener Paramonta, Vladan Nikolić, kazao je da je Parasport slavio u neizvjesnom meču, u kojem su obje ekipe pokazale dobru igru.

“To je i očekivan ishod, jer smo u Banja Luci nastupili značajno oslabljeni, bez dvojice najboljih igrača. Pokazali smo karakter, da iako oslabljeni, možemo da se suprostavimo objektvno jačem rivalu. Zadovoljan sam pokazanom igrom, jer u ovoj fazi takmičenja mi je ona i bitnija od ostvarenog rezultata”, kazao je Nikolić.

On je istakao da je Paramont bio blizu preokreta, da je u jednom trenutku zaostatak sveo na šest poena, ali da je presudio veći broj kvalitetnijih igrača rivala.

Paramont će u polufinalu, 20. aprila u Gradačcu, igrati protiv Vrbasa, koji je ligaški dio regionalnog takmičenja završio sa maksimalnim učinkom.

U drugom polufinalu sastaće se Zmaj i Parasport Slovenija.

Finalni, kao i meč za treće mjesto, na programu su 18. maja u Ljubljani.

“Nadam se da ćemo završnicu odigrati u komletnom sastavu. Time bi naše šanse bile značajno veće. Radi se o izuzetno kvalitetnom timu, koji je snagu pokazao u ligaškom dijelu”, rekao je Nikolić.

