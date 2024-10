Paramont na turniru u Sanskom Mostu

Podgorica, (MINA) – Košarkaški klub osoba sa invaliditetom Paramont iz Podgorice nastupiće sjutra na tradicionalnom međunarodnom turniru Sana 2024 u Sanskom Mostu, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Turnir, koji će biti odigran 25. put, okupiće šest ekipa, podijeljenih u dvije grupe.

Paramont će igrati u A grupi sa Bosnom iz Zenice i Mariborom.

B grupu činiće Una Sana iz Bihaća, Gradačac i domaći sastav Sana.

Prema propozicijama, ekipe će nakon prve faze takmičenja igrati za konačan plasman, pobjednici grupa za prvo, drugoplasirani za treće i trećeplasirani za peto mjesto.

Podgoričkim košarkašima turnir u Sanskom Mostu u sklopu je priprema za start regionalne NLB WHEEL lige u košarci u kolicima.

