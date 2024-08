Otrant-Olimpik zaustavio lidera, pobjeda Dečića

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti osvojili su bod, dok je Dečić ostvario pobjedu u šestom kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige.

Budućnost je na DG areni igrala sa Otrant-Olimpikom neriješeno 1:1.

Ulcinjski tim, debitant u društvu najboljih, poveo je golom Anđela Rudovića u 40. minutu.

Lider šampionata, koji je i nakon šestog ostao neporažen, do izjednačenja i boda došao je golom

Dragana Grivića u 55. minutu.

Dečić je na Trening kampu Fudbalskog saveza pobijedio plavsko Jezero 1:0.

Odlučujući pogodak postigao je Luka Malešević u 38.

minutu.

Prvi bod ove sezone osvojio je Mornar, koji je u Nikšiću igrao sa Sutjeskom 1:1.

Domaćin je poveo golom Vaska Kalezića u 38. minutu.

Bod gostima donio je Aleksandar Vujačić u 77. minutu.

Domaći teren odbranio je Petrovac, koji je pred svojim navijačima pobijedio Jedinstvo 3:1.

Do trećeg trijumfa došao je golovima Rodriga Fausta u 33, Aleksandra Kapisode u 44. i Adnana Bašića u 84. minutu.

Jedini pogodak za Jedinstvo postigao je Žarko Korać u 53. minutu.

Jedinstvo je od 68. minuta igralo sa igračem manje, nakon isključenja Amira Muzurovića.

Pobjednika nije bilo u duelu Arsenala i Bijelja, koji su u Tivtu igrali 1:1.

Vođstvo domaćinu donio je Šaleta Kordić u 59. minutu.

Konačan rezultat postavio je Fatih Muković u osmom minutu sudijske nadoknade.

Budućnost je vodeća na tabeli sa 14 bodova.

Petrovac i Dečić, sa utakmicom manje, osvojili su po 13, dok su po osam bodova sakupili Otrant-Olimpik i Arsenal.

