OSCG: Jovović i Dragović najbolji u inostranstvu

Podgorica, (MINA) – Đorđe Jovović najbolji je crnogorski odbojkaš u inostranstvu, dok je isto priznanje u ženskoj konkurenciji pripalo Mini Dragović, u tradicionalnom godišnjem izboru Odbojkaškog saveza.

Jovović je prethodnu sezonu proveo u slovenačkom Triglavu, gdje je bio najbolji poenter i server lige.

Od ove sezone igra za zagrebačku Mladost, gdje ostvaruje izvanredne rezultate u domaćem prvenstvu, MEVZA ligi i CEV kupu.

Jovović je standardni član seniorske reprezentacije i prvi korektor tima.

Dragović je sa ekipom Jedinstva iz Stare Pazove osvojila titulu prvaka Srbije, pehar Kupa i Superkupa Srbije.

Kao članica seniorske reprezentacije Crne Gore, istakla se sa zapaženim nastupima u CEV Srebrnoj ligi i kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Od ove sezone članica rumunskog Lugoša, gdje pruža zapažene partije.

Bila je i u konkurenciji za izbor najboljeg sportiste Crne Gore za 2024. godinu u izboru Crnogorskog olimpijskog komiteta.

Priznanja za najboljeg odbojkaša i odbojkašicu u domaćem prvenstvu pripala su Matiji Ćinćuru i Melisi Cenović.

Ćinćur je sa ekipom Budve osvojio je duplu krunu i ostvario zapažene rezultate u evropskim utakmicama.

Kao član seniorske reprezentacije Crne Gore bio je dio tima tokom kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Cenović je sa ekipom Herceg Novog osvojila duplu krunu i blistala kao članica seniorske reprezentacije Crne Gore u CEV Srebrnoj ligi i kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Priznanje za najperspektivnijeg odbojkaša pripalo je Luki Lojiću, koji je briljirao u mlađim kategorijama i seniorskom timu Budućnosti.

Lojić je osvojio kadetsko prvenstvo Crne Gore gdje je bio najbolji igrač prvenstva, a osvojio je i treće mjesto na juniorskom prvenstvu.

Sa kadetskom reprezentacijom osvojio je srebro na Balkanskom prvenstvu u Tirani.

Lojić je u tekućoj sezoni jedan od lidera podgoričkog tima.

U konkurenciji odbojkašica najperspektivnija je Lana Rakočević, koja je sa ekipom Budućnosti osvojila kadetsko prvenstvo Crne Gore i drugo mjesto na juniorskom prvenstvu.

Rakočević je i dio seniorske reprezentacije, gdje je ostavila dobar utisak u CEV Srebrnoj ligi i kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Priznanja za najbolje trenere u 2024. godini dodijeljena su Miljanu Boškoviću i Časlavu Đuroviću.

Bošković je predvodio ekipu Budve do duple krune u crnogorskom prvenstvu i ostvario značajan uspjeh na evropskoj sceni, izborivši drugi krug kvalifikacija za Ligu šampiona.

Kao selektor pionirske reprezentacije ostvario je zapažene rezultate na “Trofeju Beograda”. Bošković je i član stručnog štaba seniorske reprezentacije.

Đurović je sa ženskom ekipom Budve ostvario istorijski plasman u EPCG Superligu, nakon što je bio bolji od Rudara u baražu.

Tim iz Mediteranskog sportskog centra ima sjajnu debitantsku sezonu u najjačem rangu crnogorske odbojke i plasirao se u polufinale Kupa Crne Gore.

U 2024. godini funkciju predsjednika OSCG preuzeo je Nikola Kažić, a imenovani su i novi selektori – Jovo Caković ženske odbojkaške i Ivica Jevtić muške odbojkaške reprezentacije.

