Opredijedljena pomoć Budućnost Voliju

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore opredijelila je

200 hiljada EUR pomoći Košarkaškom klubu Budućnost Voli, saopšteno je nakon sjednice.

Navodi se da se podgorički košarkaški klub obratio se zahtjevom za finansijsku pomoć, koja im je u neophodna za pokrivanje troškova takmičenja u Eurokupu.

“Ministarstvo finansija je dalo saglasnost za opredeljivanja sredstava iz budžetske rezerve u iznsou od 200 000 eura, za sufinansiranje KK Budućnost”, piše u predlogu za preusmjeravanje sredstava sa tekuće budžetske rezerve.

Navodi se da je članom 12 Zakona o sportu propisan javni interes u oblasti sporta, kojim je prepoznato i podsticanje djelovanja Crnogorskog olimpijskog komiteta, Paraolimpijskog komiteta i nacionalnih sportskih saveza.

Zakonom je predviđeno da Ministarstvo može sufinansirati i sportski klub za učešće na finalnim turnirima međunarodnih takmičenja koja se organizuju van Crne Gore u kolektivnim sportovima koji su na programu Olimpijskih igara.

