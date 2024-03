Omladincu 12 medalja i prvo mjesto u generalnom plasmanu

Podgorica, (MINA) – Karatisti Omladinca nastup na 53. međunarodnom turniru Zlatni pojas Čačka osvojili su 12 medalja i prvo mjesto u generalnom plasmanu, u konkurenciji borbi.

Podgorički karatisti osvojili su šest zlatnih, srebrnu i pet bronzanih medalja.

Zlatne medalje u borbama pojedinačno osvojili su Jakša Marinović (2014, do 40), Veselin Škatarić (2012, do 47), Vuk Dragojević (2012, do 52), Filip Ilinčić (2012, preko 52) i Ksenija Cicmil (2014, do 30).

Zlatna je bila i muška ekipa (2011/2012), za koju su nastupali Veselin Škatarić, Vuk Dragojević, Filip Ilinčić i Stevan Marković.

Srebrnim odličjem okitio se Matej Miljanić (2012, do 35), dok su bronzane medalje osvojili Petar Radinović (2014, do 35), Sofija Jovanović (2012, preko 50), Andrijana Gojković (2011, do 54) i Ines Terzić (2011, preko 54).

Bronzana je bila i ženska ekipa u borbama (2011/12), u sastavu Ines Terzić, Sofija Jovanović, Petra Marković i Andrijana Gojković.

U katama, takmičari podgoričkog kluba Pantera, osvojili su po tri zlatne i beonzane i jednu srebrnu.

Sa zlatnim odličjima nastup su završili Maša Šestović (2016, apsolutni nivo), Filip Bulatović (2015, apsolutni) i Jovana Bubanja (2011, apsolutni nivo), srebrna je bila Lazar Balšić (2012, prvi nivo), a bronzani Luka Bulatović (2012, treći nivo), Aleksa Barac (2013, apsolutni nivo) i Maša Barac (2011, apsolutni nivo).

Oba kluba nastupiće sjutra na turniru u Sarajhevu, Bosna open, na kojem će nastupiti 1.400 takmičara.

