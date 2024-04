Omladinci slavili na Malti

Podgorica, (MINA) – Omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore pobijedila u Ta Kaliju, u prvoj od dvije prijateljske utakmice, selekciju Malte 3:1.

Izabranici Gorana Perišića upisali su trijumf, uprkos početnom vođstvu domaćina.

Malta je povela golom Nikolasa Ajusa u 25. minutu.

Poravnao je Filip Perović u 53. minutu

Finiš meča obilježio je Andrej Camaj, koji je mrežu Malte tresao u 77. i 89. minutu.

Selektor Goran Perišić kazao je da je planirano da dvomeč odigraju sa velikim brojem novih igrača, ali da je, bez obzira na to, nedopustivo da odigraju toliko loše.

On je naglasio da su njegovi izabranici prvo poluvrijeme odigrali bezidejno i bez agresije.

“U drugom poluvremenu, poslije dvije promjene smo odigrali onako kako želimo da igramo. I sa šarenim sastavom postigli smo tri lijepa gola, mogli još toliko i popravili utisak iz prvog dijela meča. Ostaje nam da se što kvalitetnije oporavimo i da u drugoj utakmici ponovimo izdanje iz drugog poluvremena”, kazao je selektor Perišić.

On je najavio da će šansu dobiti svi pozvani igrači kako bi vidjeli na koga od njih mogu da računaju u narednom periodu,

Isti rivali drugi prijateljski duel odigraće u četvrtak, u 19 sati.

