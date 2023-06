Omladinci poraženi od Poljske

Podgorica, (MINA) – Omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Radencima, u prijateljskom meču, od Poljske 1:0.

Pobjednika duela odlučio je David Vildaž u 90. minutu.

Najbolju priliku za Crnu Goru imao je Dragan Miranović u 44. minutu, ali je sa nešto manje od 15 metara pogodio prečku.

U nastavku, nakon prodora i asistencije Stefana Golubovića, Andrija Bulatović je sa dvadestak metara dobro šutirao, ali je golman Poljske još bolje intervenisao.

U 82. minutu, nakon asistencije Matije Badnjara, Marko Jukić je šutirao, ali je udarac izblokirao defanzivac rivala.

Miranović je, tri minuta kasnije, poslije kombinacije iz kornera ponovo pogodio prečku.

Selektor Goran Perišić kazao je da je zadovoljniji igrom nego protiv Slovenije.

“Imali smo četiri izgledne prilike, pogodili dvije prečke i u posljednjem minutu iz kontranapada primili gol. Raduje me činjenica da smo dobili neke igrače sa kojima ćemo proširiti roster za kvalifikacije, jer su u ovako dvije dobre provjere pokazali da na njih može ozbiljno da se računa”, kazao je Perišić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS