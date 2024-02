Omladinci nerješeno sa Litvanijom

Podgorica, (MINA) – Omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore i Litvanije igrali su danas u Antaliji, u prijateljskom meču, neriješeno 2:2.

Pobjednika nije bilo ni u prvom međusobnom duelu, prije dva dana, koji je završen 1:1.

Crnogorska selekcija dva puta je vodila, bila bliža pobjedi, ali je na kraju morala da se zadovolji remijem.

Izabranici selektora Gorana Perišića poveli su

golom Balše Mrvaljevića u 50. minutu.

Izjednačio je Nedas Garbaliuskas u 73, a novo vođstvo crnogorskoj selekciji, samo tri minuta kasnije, donio je Stefan Radojević.

Konačan rezultat postavio je Garbaliuskas u 80. minutu.

Perišić je kazao da su crnogorski fudbaleri odigrali fizički izuzetno zahtjevnu utakmicu u kojoj su šansu dobili igrači sa manjom minutažom.

“Nijesam zadovoljan kako smo odigrali prvo poluvrijeme, iako smo imali neke situacije iz kojih smo mogli da postignemo gol. U drugom poluvremenu je bila mnogo bolja igra, postigli smo dva gola, mogli još koji. Vodili smo dva puta, ali su nas neke početničke greške koštale lako primljenih golova, što ne smije da nam se dešava na kvalifikacijama u martu”, rekao je Perišić.

