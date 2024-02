Omladinci neriješeno sa Litvanijom

Podgorica, (MINA) – Omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore igrala je danas u Antaliji, u prijateljskom meču, sa Litvanijom neriješeno 1:1.

Ekipa selektora Gorana Perišića bila je bolji rival, stvorila je desetak dobrih šansi, ali je precizan bio samo Stefan Golubović.

Litvanija je povela golom Romualdasa Jansonasa u 27. minutu.

Izjednačio je Golubović u 59. minutu i postavio konačan rezultat.

Meč u poznatom turskom ljetovalištu otvoren je šansom Marka Jukića u 5. minutu, ali je odbrana Litvanije dobro reagovala u posljednjem momentu.

Do kraja poluvremena, izgledne šanse za gol nijesu iskoristili Golubović, Lazar Savović i Balša Mrvaljević.

U sličnom ritmu počelo je i drugo poluvrijeme, nakon nekoliko minuta igre Nemanja Pavićević je imao zicer, koji je golman Litvanije odbranio.

Mrvaljević je tri puta bio u šansi, dok su Golubović, Nikola Medojević, Pavićević i Vasilije Osmajlić takođe mogli do pogotka.

Selektor Perišić kazao je da, iako su na dvomeč došli bez deset igrača koji su nastupili u kvalifikacijama, mora biti zadovoljan kako su momci odigrali.

“Naročito u drugom poluvremenu, kada smo postigli gol i imali veliki broj šansi koje nismo realizovali. Neki od novajlija su se već danas nametnuli i skrenuli pažnju na sebe, što znači da ćemo za mjesec dana na elitnoj rundi u Norveškoj biti još jači. Ostaje nam još jedna utakmica protiv istog protivnika, u kojoj će šansu dobiti igrači koji su danas manje igrali i oni koji nisu ulazili u igru”, rekao je Perišić.

On očekuje da će se još neko od njih nametnuti dobrom igrom i sebi kupiti kartu bar za širi spisak pred elitnu rundu.

Drugi meč između Crne Gore i Litvanije biće odigran u četvrtak.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS