Omić ponovo u dresu Budućnost Volija

Podgorica, (MINA) – Slovenački centar Alen Omić novi je košarkaš Budućnost Volija, saopšteno je iz podgoričkog košarkaškog kluba.

Navodi se da se Omić nakon skoro šest godina vraća u Podgoricu.

Sa ekipom Budućnosti potpisao je ugovor do kraja sezone!

Omić je, nakon boravka u Budućnosti do kraja decembra 2019. godine, prešao u Olimpiju iz Milana, a branio je i boje Huventuda, Burg en Bresa, Cedevita Olimpije (dva puta), Guangsija iz Kine, kao i Metropolitana.

U predhodnoj sezoni igrajući za Cedevita Olimpiju u prosjeku je bilježio 12,4 poena i 10,3 skoka po meču u ABA ligi.

Omić je rođen u Tuzli, 6. maja 1992. godine a visok je 216 centimetara.

