Određen konačan spisak učesnika LŠ za rukometašice

Podgorica, (MINA) – Izvršni odbor Evropske rukometne federacije (EHF) na sjednici u Oslu odredio je timove koji će dobiti specijalnu pozivnicu i komletirao spisak od 16 učesnika Lige šampiona za rukometašice naredne sezone.

Specijalne pozivnice dobili su Podravka (Hrvatska), Odenze (Danska), Brest (Francuska), Đer (Mađarska), Storhamar (Norveška), Glorija i Rapid Bukurešt (Rumunija).

Od ranije je poznato da je Budućnost Bemaks jedan od devet sigurnih učesnika EHF Lige šampiona.

Sigurni učesnici, osim Budućnost Bemaksa, su Esbjerg i Nikobing Falster (Danska), Mec (Francuska), Ludvisburg (Njemačka), FTC (Mađarska), Vajpers (Norveška), ĆSM Bukurešt (Rumunija) i Krim (Slovenija).

Žrijeb za grupnu fazu biće obavljen 27. juna u Beču.

Sistem takmičenja EHF Lige šampiona u narednoj sezoni će ostati nepromijenjen – u preliminarnoj fazi igraće se u okviru dvije grupe sa po osam timova.

Prvo kolo na programu je 7/8. septembra.

