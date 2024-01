Odgođen početak drugog dijela EPCG Superlige odbojkašica

Podgorica, (MINA) – Početak drugog dijela EPCG Superlige odbojkašica odgođen je zbog obaveza U20 ženske odbojkaške reprezentacije na Zonskim kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024, saopšteno je iz Odbojkaškog saveza.

Navodi se da će kvalifikacioni turnir biti odigran od 23. do 27. januara u Ankari.

Saopšteno je nastavak crnogorskog šampionata predviđen za vikedn od 2. do 4. februara.

“Odluka o pomjeranju nastavka šampionata za dame je donijeta shodno tome da su naše reprezentativke standardne članice seniorskih ekipa koje nastupaju u našem prvenstvu”, saopšteno je iz Odbojkaškog saveza.

