Odbojkašice bez druge runde kvalifikacija

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska odbojkaška reprezentacija Crne Gore nije uspjela da se plasira u drugu rundu kvalifikacija za Evropsko prvensto, za odbojkašice do 17 godina.

Crnogorska selekcija poražena je danas u Ankari, u direktnom duelu za nastavak kvalifikacija, od Kosova 3:0 (25:13, 25:23 i 25:21).

Izabranice selekotra Mladena Miladinović u prva dva kola poražene su od Turske i Grčke, a turnir su završile bez osvojenog seta.

Kosovo je do pobjede i druge runde kvalifikacija vodila Megi Biljsimi sa 17 poena.

U crnogorskoj selekciji najbolja je bila Sara Belojević sa 15 osvojenih poena.

