Odbojkaši slavili protiv Danske

Podgorica, (MINA) – Muška odbojkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Skoplju selekciju Danske 3:1 (18:35, 31:29, 25:22 i 25:23), u utakmici trećeg kola C grupe Evropskog prvenstva.

To je prvi trijumf crnogorskih odbojkaška na šampionatu, nakon dva startna poraza od Holandije i Sjeverne Makedonije.

Do prvih bodova na šampionatu crnogorska selekcija došla je nakon 124 minuta igre.

Danska je bez pobjede i poslije trećeg kola.

Crnogorska selekcija će u četvrtom kolu, sjutra u 20 sati, igrati sa Češkom.

