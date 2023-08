Odbojkaši poraženi i u drugom meču

Podgorica, (MINA) – Muška seniorska odbojkaška reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Kolašinu, u drugom test meču, od B selekcije Japana 3:1 (23:25, 25:23, 26:24 i 25:21).

Japanskoj selekciji pripao je i jučerašnji prvi duel.

Crnogorski odbojkaši su dobrom igrom u svakom setu, uključujući i peti koji je odigran po dogovoru dvojice selektora, pokazali poboljšanje u igri.

Za razliku od prvog meča sa istim rivalom, crnogorska reprezentacija u boljem ritmu je ušla u drugi susret.

Cijeli uvodni set bio je neizvjestan, ekipe su se smjenjivale u vođstvu, ali nijedan tim nije imao osjetnu prednost.

Serijom dobrih poena “crveni” su prinudili selektora Japana da zatraži odmor.

Odličnom igrom kapitena Ćaćića i saigrača u završnici seta Crna Gora je povela rezultatom 25:23.

Dobra igra i u drugom setu, nažalost, nije nagrađena vođstvom od 2:0.

Neizvjesno je bilo do samog kraja, međutim Japanci su održavali dva poena prednosti i slavili na kraju 25:23.

Crna Gora je u potpunosti parirala veoma kvalitetnom rivalu, a treći set bio je pravi spektakl.

Uprkos sjajnom pristupu i povratku iz zaostatka crnogorski odbojkaši nijesu mogli do novog vođstva.

Jurili su zaostatak od tri poena na početku, a prvi put poveli su pri rezultatu 9:8.

U egal igri djelovalo je da će crveni osvojiti set, ali sjajna reakcija gostiju, koji su uspjeli da preokrenu i u setu i u meču, sa 26:24 dođu do 2:1.

Japan je do pobjede stigao u četiri seta, a u posljednjem je nakon 30. poena uspio da istopi prednost Crne Gore.

Izjednačili su na 16:16, potom i preokrenuli 18:17 i do kraja su bili neuhvatljivi, slavili sa 25:21.

Odlično veče mladog korektora Đorđa Jovovića, koji je, računajući svih pet setova, osvojio 22 poena.

Pratio ga je Ivan Zvicer sa 13 poena, dok je kapiten Vojin Ćaćić zabilježio devet.

Kod Japana Hiroto Nišijama najefikasniji sa 18 poena.

Selektor Ivan Joksimović u narednim danima odrediće konačni spisak putnika za Skoplje, koji je planiran za utorak.

Prvi rival u grupi C je Holandija, 31. avgusta, a potom slijede dueli sa Sjevernom Makedonijom, Danskom, Češkom i Poljskom.

