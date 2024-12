Objavljen spisak kandidata za sportistu godine

Podgorica, (MINA) – Bugarska novinska angencija (BTA) objavila je danas spisak od deset kandidata za sportistu Balkana, u tradicionalnom 51. izboru.

Najboljeg sportistu Balkana biraju nacionalne novinske agencije regiona, među kojima je i crnogorska MINA.

Širi spisak kandidata skraćen je na osnovu rezultata glasanja 12 nacionalnih novinskih agencija iz Bugarske (BTA), Srbije (TANJUG), Hrvatske (HINA), Rumunije (AGERPRESS), Grčke (ANA-MPA), Bosne i Hercegovine (FENA), Crne Gore (MINA), Turske (AA), Makedonije (MIA), Albanije (ALBPRESS), Italije (Ansa), Kipra (CNA) i Kosova (Kosovapres).

Među kandidatima za sportistu godine su

plivači Apostolos Hristou i David Popovići, džudistkinja Barbara Matić, vaterpolista Dušan Mandić, košarkaši Kostas Slukas i Nikola Jokić,

atletičar Miltiadis Tentoglou, teniser Novak Đoković, stijelac Jusuf Dikeč i dizač tegova Karlos Nasar.

Svečano proglašenje sportiste Balkana biće održano u drugoj polovini januara u Sofiji.

