Nurkoviću srebrna medalja u Talinu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski džudista Jusuf Nurković sa srebrnom medaljom završio je nastup na Evropa openu u Talinu.

On je danas u finalnom meču kategorije do 66 kilograma poražen od Francuza Romarika Vind-Jam Bude.

Član rožajskog Ibra do finala došao je nakon tri trijumfa.

Eliminisao je Njemca Patrika Vizera, Britanca Finlija Alena i Kipranina Georgios Balarjišvilija.

Na pobjedničkom postolju, osim Budea i Nurkovića, našli su se i bronzani Britanac Majkl Fraje i Vadim Černov iz Ukrajine.

Na Evropa openu u Talinu nastupa 220 takmičara iz 25 država.

