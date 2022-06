Novinari iz regiona na simpozijumu u Ulcinju

Podgorica, (MINA) – Simpozijum na temu Sportski turizam kao razvojna šansa crnogorskog primorja biće održan 20. juna u Ulcinju, a okupiće sportske novinare regiona, saopšteno je iz Udruženja sportskih novinara.

Najavljeno je učešće novinara iz Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Crne Gore.

Prisustvo su potvrdili i čelni ljudi crnogorskog sporta – ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević i predsjednici Crnogorskog olimpijskog i Paraolimpijskog komiteta Duško Simonović i Igor Tomić.

“U okviru trodnevnog druženja planirano je i odigravanje turnira u malom fudbalu, koji će na neki način biti generalna proba za organizaciju Prvenstva jugoistočne Evrope u malom fudbalu, čiji bi domaćin na jesen trabalo da bude Udruženje sportskih novinara Crne Gore”, saopšteno je iz Udruženja.

Najavljeno je da će u delegaciji Sjeverne Makedonije, pored predsjednika Asocijacije sportskih novinara jugoistočne Evrope Boška Trpeskog, biti i bivši predsjednik Saveza omladine i član Predsjedništva SFR Jugoslavije Vasil Tupurkovski.

On je od 1992. godine predsjednik Makedonskog olimpijskog komiteta.

Delegaciju Albanije predvodiće urednik sportske redakcije u državnoj Radio i televiziji Defrim Methasani, Bosnu i Hercegovinu Sinan Sinanović, a delegaciju Srbije Zorica Đoković, predsjednica Udruženja sportskih novinara Zapadne Srbije.

“Skup u Ulcinju biće uvertira za jubilarni, deseti međunarodni turnir Trofej Miljan Miljanić, od 22. do 26. juna, u organizaciji Fudbalskog centra Caušević. Najavljeno je učešće timova iz Crne Gore i regiona, a pravo nastupa imaju igrači rođeni 2010, 2011, 2012, 2013. i mlađi”, piše u saopštenju Udruženja sportskih novinara.

Najavljeno je da će, nakon uvodnog dijela i pozdravnih govora Laloševića, Simonovića, Tomića i gradonačelnika Ulcinja Omera Barjaktarija, u tematskom dijelu govoriti Mustafa Canka, Vasil Tupurkovski, Bora Madić, Boško Trpeski, Dragan Klarić, Jovan Kekenovski, Veselin Drljević, Aleksandar Sekulović i Todor Brajković.

