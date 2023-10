Novi trijumf pionira u Skoplju

Podgorica, (MINA) – Pionirska fudbalska reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Skoplju, u prijateljskom meču, selekciju Sjeverne Makedonije 2:1.

Crnogorski fudbaleri istim rezultatom dubili su, prije dva dana u Štipu, prvi međusobni duel.

Sjeverna Makedonija povela je nakon sedam minuta igre, pogotkom Martina Đangarovskog iz jedanaesterca.

Izjednačio je 14 minuta kasnije Andrej Kumburović, koji je dobro reagovao na centaršut iz kornera Petra Vujović.

Konačan rezultat postavio je Luka Vušurović u 68. minutu, poslije gužve u šesnaestercu domaćina.

Crna Gora je meč završila sa igračem manje, nakon što je zbog dva žuta kartona isključen Andrej Kumburović u 60. minutu.

Selektor Minja Ljumović kazao je da je crnogorska selekcija drugu utakmiocu počela sa sedam novih igrača.

“U početku smo bili u grču, primili smo gol iz penala, ali smo se brzo vratili u igru i uspjeli da izjednačimo. Teren je bio težak za igru, tako da nije mogla da se razvije neka lijepa igra, ali su momci to nadoknadili agresivnim pristupom. Na poluvremenu smo napravili još izmjena, međutim, to nije uticalo na našu dominaciju”, rekao je Ljumović.

