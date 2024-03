Novi trijumf Lovćena

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Lovćena pobijedili su na Cetinju tivatski Partizan 29:19 i 11. trijumfom napravili novi korak ka odbrani titule u SBbet Prvoj crnogorskoj ligi.

Najefikasniji u ekipi Lovćena bio je Danilo Pajović sa osam pogodaka, dok su po tri dodali Aleksa Perišić, Filip Krivokapić i Mihailo Šćekić.

U tivatskom timu istakao se Veselin Drakulović sa šest, dok su Srđan Nikitović i Slobodan Anđelić postigli po četiri gola.

Drugoplasirani Rudar pred svojim navijačima slavio je protiv Budućnost Podgorice 26:22.

Najzslužniji za trijumf bio je Nemanja Vuković sa 12 pogodaka.

Istakao se i Dejan Čolović sa 14 odbrana.

U ekipi iz Podgorice bolji od ostalih bio je Edin Beharović sa šest golova.

Važan trijumf ostvario je Mornar 7 protiv Budvanske rivijere 31:25, kojim je izbio na četvrto mjesto.

Barski tim do pobjede vodili su Danilo Gvozdenović sa devet golova i Petar Hadziristić sa 12 odbrana.

Kod gostiju istakao se Đorđo Peruničić sa deset golova.

Slavilo je i Berane 1949 protiv Sutjeske 32:23.

U posljednjem meču ovog kola, sjutra u Bijelom Polju, rivali će biti Jedinstvo i Brskovo.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS