Novi trijumf crnogorskih kadeta

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas Egipat 12:4 (3:1, 1:1, 4:1 i 4:1), u drugom kolu Svjetskog prvenstva za igrače do 16 godina na Malti.

To je drugi trijumf izabranika selektora Nenada Vukanića, nakon što su na startu savladali Južnu Afriku 18:6.

Dvostruki strijelci u pobjedničkoj selekciji bili su Andrej Durutović, Dimitrije Milić, Danilo Roganović, Stefan Vraneš i Pavle Dabić, dok su po gol postigli Petar Brnović i Danilo Savović.

Crnogorski vaterpolisti u trećem kolu, sjutra u 20 sati i 45 minuta, igraće sa Slovenijom.

Prve dvije selekcije plasiraće se u osminu finala, a timovi iz grupe F ukrštaju sa grupom G, u kojoj su Australija, Kanada, Turska i Hrvatska.

Meč osmine finala je 21. juna.

