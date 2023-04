Novi poraz mlađe kadetske fudbalske reprezentacije u San Marinu

Podgorica, (MINA) – Mlađa kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas od Slovenije 3:0, u drugom kolu UEFA Razvojnog turnira u San Marinu.

To je drugi poraz crnogorske selekcije na turniru, nakon što je na startu izgubila od Gruzije 2:0.

Sloveniju su do pobjede vodili Dominik Drobnič u 20, Sven Šunta u 38. i Žiga Pečjak u 57. minutu.

Prvu šansu na utakmici imala je Crna Gora – u 16. minutu Andrej Kostić je prošao pored dva protivnička igrača, a zatim bio za malo neprecizan udarcem sa petnaestak metara.

U finišu meča Petar Jauković i Kostić pogodili su stativu.

Selektor Radovan Kavaja kazao je da su velike greške koje su pravili njegovi izabranici odredile ishod meča.

“Dobro smo počeli utakmicu, imali smo dobar ritam i bili agresivni na lopti. Međutim, ponovo smo pravili velike greške, koje određuju ishod utakmice. Sve to je uticalo i da psihološki ne budemo na adekvatnom nivou. Kasnije smo imali neke dobre situacije, pogodili dvije stative, ali treba dosta toga da se uradi da bi se napravio rezultat protiv kvalitetnih ekipa kao što je Slovenija, kazao je Kavaja.

Crna Gora će u polsljednjem kolu, 9. aprila, igrati sa San Marinom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS