Novi poraz košarkašica u Litvaniji

Podgorica, (MINA) – Mlada ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je večeras od Portugala 61:42, u drugom kolu B grupe Evropskog prvenstva u Litvaniji.

To je drugi poraz crnogorskih košarkašica na šampionatu, nakon što su juče izgubile od Španije 84:19.

Najefikasnija u crnogorskoj selekciji bila je Jovana Savković sa 15, dok je Lana Vukčević osim 11 poena imala i 15 skokova.

U selekciji Portugala najbolja je bila Fatumata Đalo sa 16 poena.

Crna Gora će u utorak (12.00) protiv Švedske imati direktan okršaj za treće mjesto u grupi.

