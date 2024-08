Niški kajkaši na Limu

Podgorica, (MINA) – Bijelo Polje i plaža Vidojevine na Limu bili su domaćini četvorodnevnog kajakaškog kampa, koji je u organizaciji Javne ustanove Centar za sport i rekreaciju, osim domaćih polaznika, okupio i članove niškog kluba Gusar.

Na poziv direktora Centra, Marka Maslovarića, četvoro mladih kajakaša pionira i jedan seniorski reprezentativac Srbije, u ulozi demonstratora, družili su se sa djecom Bijelog Polja i predstavili im tajne kajaka na divljim vodama, odnosno olimpijskog kajak slaloma.

Jedan od pokretača ideje povratka takmičarskog kajaka na Lim, Mirsad Lukač, kazao je da je početkom ljeta zajedno sa dvoje mladih kajakaša iz Bijelog Polja, bio gost Niša na jednom takmičenju mlađih kategorija.

On smatra da će posjeta Nišlija biti od značaja za razvoj kajaka u Bijelom Polju.

„ККК Gusar jedan je od najstarijih sportskih klubova u Nišu koji ima prostorije u centru grada, odmah pored staze na Nišavi gdje treniraju. Ima kajakaše u svim kategorijama (pioniri, kadeti, juniori, mlađi seniori, seniori). Može da se pohvali da u svojoj istoriji ima jednog olimpijca, dok nastupa na planetarnim i kontinentalnim prvenstvima se ni broja ne zna”, rekao je Lukač, koji je uz Mirka Stanića jedan od entuzijasta da se kajak u Bijelom Polju vrati na takmičarske staze.

Kajakašima Gusara boravak u Bijelom Polju bio je prilika da upoznaju novu stazu, rijeku, grad, državu i nove ljude.

“Staza na Limu kod plaže Vidojevine je sa potencijalom da bude svjetska staza, samo na višem vodostaju, koji je tokom proljeća. Iako je sada vodostaj manji, može da se trenira, ambijent je predivan, inspirativan za trening. Drago nam je da mladim Bjelopoljcima prenosimo iskustvo i vještine kajak slaloma, biće ovdje dobrih kajakaša u budućnosti, interesovanje je veliko, što me je pozitivno iznenadilo”, rekao je demonstrator na kampu, reprezentativac Srbije u kajak slalomu, Petar Radojković.

Nišku delegaciju, osim Radojkovića, činili su Filip Nurein (14), Lazar Aleksandrović (14), Sergej Jovanović (12), Đorđe Mladenović (12), a predvodio ih je predstavnik kluba, profesor sa niškog Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Marko Aleksandrović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS