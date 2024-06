Nikšićani slavili protiv Brisela i Čemnicera

Podgorica, (MINA) – Golbal klub Nikšić sa dva trijumfa, protiv Brisela i Čemnicera, završio je prvi takmičarski dan finalnog turnira Lige šampiona u Blakenbergu.

Izabranici trenera Nikole Čurovića u prvom kolu B grupe savladali su Brisel 14:4.

Do pobjede došli su prekidom, sredinom drugog poluvremena.

Čurović je dao priliku svim igračima, pa su se u strijelce upisali njih petorica.

Najefikasniji je bio Nikola Nikolić sa pet, Marko Nikolić postigao je tri, dok su se po dva puta u strijelce upisali Miloš Ranitović, Matej Ledinek i Velizar Obradović.

Protiv Čemnicera slavili su rezultatom 12:7

Njemački predstavnik, koji je ranije danas izgubio i od Hanze iz Roštoka 6:4, pružio je jači odbor od ekipe Brisela, ali nije mogao da ugrozi trijumf rivala.

Do početka drugog poluvremena bio je u igri, imao i minimalno vođstvo, ali je nikšićki sastav brzo napravio preokret, stekao dva gola prednosti, koju je do kraja uspio da uveća.

U tim trenucima posebno se istakao Nikola Nikolić, koji je sa šest pogodaka bio i najefikasniji.

Dvostruki strijelci bili Marko Nikolić, Miloš Ranitović i Matej Ledinek.

Nikšićki tim za prvo mjesto u grupi i lakšeg rivala u četvrtfinalu igraće sjutra protiv Hanze, u 11 sati i 30 minuta.

Istog dana biće odigrani i četvrtfinalni mečevi.

Za nedjelju zakazani su polufinalni i finalni duel, kao i mečevi za treće, peto i sedmo mjesto.

