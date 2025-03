Nikšić ubjedljiv na startu turnira

Podgorica, (MINA) – Golbal klub Nikšić ostvario je pobjedu na startu kvalifikacionog turnira Lige šampiona u Podgorici.

Nikšićki tim savladao je danas u dvorani Verde, u meču prvog kola, dansku ekipu BSI 15:9.

Domaćin turnira opravdao je ulogu favorita, sredinom prvog poluvremena stekao je ubjedljivu prednost, koju je zadržao do kraja.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Nikola Nikolić sa osam, Miloš Ranitović je postigao tri gola, a po dva Marko Nikolić i Matej Ledinek.

Dres nikšićkog tima nosili su i Goran Macanović i Velizar Obradović.

Nikšićki tim danas očekuje i duel sa ekipom Grundogasa iz Krakova (17).

Za sjutra zakazani su dueli protiv Soluna iz Grčke (10.10), niškog Naisa (13.40) i Stokholma (17.10).

Turnir će završiti 23. marta duelom sa turskom ekipom Beledijes (9.40).

Najbolje tri ekipe izboriće nastup na finalu sezone u portugalskom Matosinjošu, od 19. do 23. juna.

Plasman u Portugal, sa prvog kvalifikacionog turnira u Roštoku, izborili su njemačka Hanza, finska Nepaja i litvanski Lajons.

