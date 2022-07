Nikšić domaćin drugog turnira golbal Lige šampiona

Podgorica, (MINA) – Nikšić će od 22. do 24. juna biti domaćin drugog turnira golbal Lige šampiona – grupa jug, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Navodi se da će se u velikoj sali Sportskog centra, pored domaćina i organizatora Golbal kluba Nikšić, učestvovati i prvaci Francuske (Lion), Njemačke (Čermnicer), Češke (Perun), Portugala (Andovis) i Italije (Omero).

Kapiten Marko Nikolić kazao je da je nikšićkom klubu velika čast što će imati priliku da ugosti elitu evropskog golbala.

“To je svojevrsna nagrada za meteorski uspon našeg kluba i reprezentacije u tipičnom paraolimpijskom sportu. Daćemo sve od sebe da organizacija bude na najvišem nivou, a garant za to su nam i partnersko pokroviteljstvo Ministaratva sporta i mladih, POK-a, Saveza slijepih Crne Gore i podrška Opštine Nikšić, Turističke organizacije tog grada i Sportskog centra, kao i sponzora turnira”, kazao je Nikolić.

Golbal klub Nikšić, nakon prvog turnira, zauzima drugo mjesto sa četiri pobjede i porazom.

Najbolje tri ekipe iz grupe jug, nakon turnira u Nikšiću, kvalifikovaće se za finalni turnir Lige šampiona, koji će od 27. oktobra do 1. novembra odigran u Roštoku.

