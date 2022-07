Nikšić domaćin drugog turnira golbal Lige šampiona

Podgorica, (MINA) – Nikšić će od petka do nedjelje biti domaćin drugog turnira golbal Lige šampiona – grupa jug, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Navodi se da će se u velikoj sali Sportskog centra, pored domaćina i organizatora Golbal kluba Nikšić, učestvovati i prvaci Francuske (Lion), Njemačke (Čermnicer), Češke (Perun), Portugala (Andovis) i Italije (Omero).

Turnir će u 18 sati otvoriti duel golbal ekipa Nikšića i Čermnicera, koji nakon prvog turnira u Pragu zauzimaju prvo i drugo mjesto.

Nikšić će u subotu igrati protiv Peruna i Andovisa, dok će se u nedjelju sastati sa Lionom i Omerom iz Bergama.

Za golbal klub Nikšić nastupiće Nikola Nikolić, Marko Nikolić, Mirnes Ramović, Goran Macanović, Miloš Ranitović i Veselin Vuković, a sa klupe predvodiće ih trener i selektor golbal reprezentacije Crne Gore Nikola Čurović.

Golbal klub Nikšić, nakon prvog turnira, zauzima drugo mjesto sa četiri pobjede i porazom.

Najbolje tri ekipe iz grupe jug, nakon turnira u Nikšiću, kvalifikovaće se za finalni turnir Lige šampiona, koji će od 27. oktobra do 1. novembra odigran u Roštoku.

Pokroviteli turnira su Ministarstvo sporta i mladih Crne Gore, Paraolimpijski komitet Crne Gore i Savez slijepih Crne Gore, a organizator je dobio i podršku Opštine Nikšić, Sportskog centra i Turističke organizacije tog grada.

