Nikolić najbolji crnogorski paraolimpijac

Podgorica, (MINA) – Golbal reprezentativac Nikola Nikolić proglašen je za najuspješnijeg crnogorskog paraolimpijca u 2022. godini, u tradicionalnom izboru Paraolimpijskog komiteta (POK).

Nikolić je predvodio ekipu Nikšića do finala završnog turnira Lige šampiona i sa 90 pogodaka bio drugi strijelac tog takmičenja.

Nikšićki sastav plasman na završi turnir izborio je na kvalifikacionim turnirima u Pragu i Nikšiću, na kojima je osvojio drugo, odnosno prvo mjesto.

Golbalisti su ove godine bili treći na međunarodnom turniru u Roštoku, dok su trijumfalno završili nastupe u Beogradu i Nišu.

Nikolić se zahvalio predsjedniku Igoru Tomiću na podršci golbalu i paraolimpijskom sportu uopšte i treneru Nikoli Čuroviću.

“Hvala mojim saigračima, stručnom štabu. Bez svih njih ne bi bilo ni nagrade. Nadam se da će nas priznanje natjerati da još više radimo. Vjerujem da će u budućnosti biti razloga za još puno proslava i priznanja za nešto što dugo čekamo”, kazao je Nikolić.

Najuspješniji mladi sportista je plivačica Iskra Dedivanović, koja je osvojila bronzanu medalju na Evropskim igrama mladih paraolimpijaca u Finskoj u disciplini 100 metara prsnim stilom.

Za najuspješniji tim u 2022. godini proglašen je Golbal klub Nikšić, srebrni na finalnom turniru golbal Lige šampiona u Njemačkoj.

Najuspješniji trener je Nikola Čurović, šef stručnog štaba Nikšića i golbal reprezentacije Crne Gore.

POK je za izuzetan sportski rezultat dodijelio priznanja atletičarki Maji Rajković, džudisti Mirnes Ramoviću i stonoteniserima Filipu Radoviću i Luki Bakiću.

Rajković je na internacionalnom sankcionisanom mitingu u Zagrebu, u bacanju koplja kategorije F 54, ostvarila lični rekord hicem od 14,24 metra.

To je trenutno najbolji rezultat na evropskim rang listama Međunarodne paraatletske federacije.

Ramović je bio petopolasirani na seniorskom Evropskom prvenstvu za osobe bez i sa smetnjama vida u Kaljariju, dok su Radović i Bakić četvrtfinalisti Svjetskog prvenstva u Španiji.

Predsjednik Igor Tomić kazao je da u paraolimpijskom sportu ima velikih sportista koji donose paraolimpijske medalje i onih koji tek kreću u svoj prvi paraolimpijski korak.

“Ima puno i rekreativaca koji su tu zbog svoje rehabilitracije, integracije i inkluzije, koja nama nije manje važna od onoga što rade Radović, Radmilo Baranin, Marijana Goranović i ostali”, rekao je Tomić.

On je naglasio da crnogorske sportiste sljedeće godine očekuje osam šampionata Evrope i svijeta i da je predparaolimpijska godina uvijek teška i najteža.

“Sada više nema nazad, Paraolimpijske igre su u Parizu su sjutra. Znajuću sa kojom energijom radite, u uslovima i neuslovima, siguran sam da će ova priča u Parizu dotaći neslućene visine. Idemo dalje”, rekao je Tomić.

On se zahvalio Ministarstvu sporta i mladih, Glavnom gradu i sponzorima na podršci, kolegama iz nacionalnog sportskih saveza, trenerima i

roditeljima, navodeći da su oni najvažniji partner u onome što rade.

Paraolimpijski komitet uručio je Ministarstvu sporta i mladih, Sekretarijat za sport Glavnog grada i sponzorima zahvalnice za izuzetnu podršku paraolimpijskom sportu u Crnoj Gori.

Nagrađeni su i Crnogorski elektroprenosni sistem, Farmanova i Savez slijepih Crne Gore.

