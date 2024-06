Nikač od sjutra na EP u Ploeštiju

Podgorica, (MINA) – Crnogorski šahisti Predrag Nikač i Milan Ivanović učestvovaće na Evropskom pojedinačnom prvenstvu za osobe bez i sa smetnjama vida, koje će od sjutra do 25. juna biti održano u rumunskom Ploeštiju.

Nikač će se za prvu evropsku medalju boriti u konkurenciji 63 šahista iz 22 države.

Turnir se igra po švajcarskom sistemu devet kola i 40 poteza za sat i po po igraču, uz bonifikaciju 30 sekundi.

Nikač u karijeri ima zlatnu i srebrnu medalju sa Svjetskog pojedinačnog prvenstva za osobe bez i sa smetnjama vida u Kaljariju 2019. i četiri godine kasnije na Rodosu.

Osvajao je i zlatne medalje na prvoj tabli Olimpijadi slijepih i slabovidih 2017. i prvoj tabli prve Paraolimpijade početkom februara u Beogradu

Prvi je šampion nezavisne Crne Gore, a četiri puta bio je državni prvak u redovnom programu.

Najozbiljniji kandidat za zlato biće mu poljski velemajstor Marčin Tazbir.

Ivanović je sa reprezentacijom tadašnje SR Jugoslavije osvojio evropsko zlato, a ima i olimpijsku medalju iz Barselone.

Nikač će u Ploeštiju debitovati na šampionatima Evrope.

On je kazao da nije zadovoljan formom, ali da vjeruje da ipak može doći do medalje.

“Da ne vjerujem da mogu ne bih ni putovao na šampampionat. Što se tiče konkurencije, ona je ista kao i na Rodosu prošle godine. Tu sve poznata imena, sa kojima sam igrao na prethodnim takmičenjima. Ponovo je glavni favorit Tazbir”, rekao je Nikač.

On vjeruje da bi uz malo sreće na žrijebu i da u međusobnom duelu ima bijele figure.

“Nijesam u nekoj baš sjajnoj formi i svaka medalja bi predstavljala uspjeh”, rekao je Nikač.

Nikača će na Rodosu pratiti FIDE majstor Nenad Aleksić.

Partije prvog kola na programu su sjutra.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS